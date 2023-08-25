مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي 2023.. البداية 3 سبتمبر

أعلنت جامعة جنوب الوادي، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات ومعاهد جامعة قنا وفرع الجامعة بالغردقة وجامعة جنوب الوادي الأهلية 2023، التي تبدأ الأحد 3 سبتمبر 2023 وتنتهى الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في جميع كليات جامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب الوادي الأهلية 2023.

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات ومعاهد جامعة قنا

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في بيان صحفي اليوم، أن الكشف الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحًا بمقر المستشفى الطلابي بقنا لكليات الجامعة بقنا ماعدا كلية الهندسة والمعهد الفني الصحي والمعهد الفني للتمريض يعقد بمقرات الكليات والمعاهد المذكورة، ويقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه جرى تحديد الأحد 3 سبتمبر 2023 موعداً لـ توقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى، والإثنين 4 سبتمبر لطلاب كلية طب الأسنان، والثلاثاء 5 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، والأربعاء 6 سبتمبر لطلاب كلية العلاج الطبيعي، والخميس 7 سبتمبر لكليتي الهندسة والآثار والأحد 10 سبتمبر لكليتي الإعلام بمقر الجامعة بقنا والألسن بالغردقة.

مواعيد الكشف الطبي بجامعة جنوب الوادي 2023

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى تحديد الإثنين 11 سبتمبر موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية التمريض وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، والثلاثاء 12 سبتمبر لكلية الطب البيطري والمعهد الفني الصحي، والأربعاء 13 سبتمبر لكلية العلوم، والخميس 14 سبتمبر لكلية التربية «تعليم عام»، بقنا لكلية التربية النوعية والمعهد الفني للتمريض، والخميس 21 سبتمبر لكلية العلاج الطبيعي الجامعة الأهلية بقنا والأحد 24 سبتمبر لكلية الطب البشري الجامعة الأهلية بقنا، والإثنين 25 والغردقة، والأحد 17 سبتمبر كلية التربية «تعليم أساسي»، بقنا والغردقة والإثنين 18 سبتمبر لكلية التربية طفولة بقنا والغردقة، والثلاثاء 19 سبتمبر لكليتي الزراعة والحاسبات والمعلومات، ويوم الأربعاء 20 سبتمبر لكلية التربية النوعية والمعهد الفنى.

مواعيد الكشف الطبي في كلية الآداب والحقوق بجامعة جنوب الوادي

وتابع «عكاوي»، أنه تحدد الأربعاء الموافق 27 سبتمبر موعداً لتوقيع الكشف الطبي على كلية التجارة بقنا "طالبات"، والأحد أول أكتوبر لكلية التجارة بقنا طلبة، والإثنين 2 أكتوبر لكلية الآداب طالبات، والثلاثاء 3 أكتوبر لكلية الآداب طلبة، والأربعاء 4 أكتوبر لكلية الحقوق طالبات، والأحد 8 أكتوبر لكلية الحقوق طلبة، والإثنين 9 أكتوبر لكلية التجارة انتساب طالبات، والثلاثاء 10 أكتوبر لكلية التجارة انتساب طلاب، والأربعاء 11 انتساب طلبة، ويوم الأحد 15 أكتوبر لكلية الحقوق انتساب طالبات، 11أكتوبر لكلية الآداب انتساب طالبات، والخميس 12 أكتوبر كلية الآداب، والاثنين 16 أكتوبر لكلية الحقوق انتساب طلبة ويوم الثلاثاء 17 أكتوبر للمتخلفين بكافة كليات الجامعة.

مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية

كما تم تحديد الخميس 21 سبتمبر لكلية العلاج الطبيعي والجامعة الأهلية بقنا والأحد 24 سبتمبر لكلية الطب البشري الجامعة الأهلية بقنا، والإثنين 25 سبتمبر لكليتي الصيدلة والتمريض الجامعة الأهلية بقنا، والثلاثاء 26 سبتمبر لكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات الجامعة الأهلية بقنا.