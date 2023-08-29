موعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد بكلية تربية الغردقة

أعلنت كلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي، عن موعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد بكلية التربية بالغردقة للعام الدراسي 202‪4 لشعبة التعليم العام، وشعبة التعليم الأساسي شعبة الطفولة، تحت إشراف الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع البحر الأحمر، والدكتور اشرف محمود عميد كلية التربية بالغردقة.

موعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية لكلية تربية

كشف مسؤلوا كلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي في تصريحات لـ«الوطن»، عن موعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد، على أن يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا في الأيام التالية لكل شعبة وهي 14/9/2023 التعليم العام 17/9/2023،والتعليم الأساسي 1/9/2023 شعبة الطفولة

الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد لكلية تربية

1- استمارة الثانوية العامة.

2-شهادة ميلاد حديثة.

3-صورة بطاقة الطالب

4-صورة بطاقة ولى الأمر.

5-بطاقة الترشيح.

6-نموذج 2 جند.

7 جند للذكور فقط.

8 ضرورة تقديم 7 صور شخصية بخلفية بيضاء.

الحد الأدنى للقبول بكليات فرع الغردقة جامعة جنوب الوادي

أشار الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأدنى للقبول بكليات فرع الغردقة جامعة جنوب الوادي للعام الدراسي 2023‪

كليات شعبة أدبي 2023

كلية الألسن مجموع 350 درجة

تربية عام 308 درجة

تربية أساسي 278.5 درجة

تربية طفولة 267.5 درجة

حاسبات علوم مجموع 357.5 درجة

كلية ألسن علوم 324.5 درجة

حاسبات رياضة 335 درجة

ألسن رياضة 301.5 درجة

تربية عام علوم 289 درجة.

تربية أساسي 257 درجة