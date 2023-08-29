فحص 1249 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية كوم أمبو في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كوم أمبو بغرب النوبارية، تم خلالها الكشف 1249 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

فحص 1249 مواطناً خلال قافلة في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة الطبية ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 360، عيادتي الأطفال 433، الجراحة 142، النساء 73، تنظيم الأسرة 41، العظام 200»، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة.

الكشف عن الضغط والسكر

كما تم خلال القافلة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.