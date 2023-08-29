رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فحص 1249 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية كوم أمبو في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
09:03 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
قافلة طبية مجانية بقرية كوم أمبو في البحيرة

قافلة طبية مجانية بقرية كوم أمبو في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كوم أمبو بغرب النوبارية، تم خلالها الكشف 1249 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

فحص 1249 مواطناً خلال قافلة في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة الطبية ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 360، عيادتي الأطفال 433، الجراحة 142، النساء 73، تنظيم الأسرة 41، العظام 200»، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة.

الكشف عن الضغط والسكر

كما تم خلال القافلة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

اقرأ المزيد:

«صحة المنوفية» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية كفر هلال الأسبوع الجاري

الكشف على 1438 مريضا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

فحص 1450 حالة خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

الكشف على 694 شخصا في قافلة طبية مجانية بمركز قويسنا

فحص 1588 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة
بقلم إحسان شعبان