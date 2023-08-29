طريقة واحدة متاحة لحجز تذاكر حفلات مهرجان القلعة.. قيمتها 60 جنيها

في ظل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمتابعة حفلات مهرجان القلعة 2023، الذى تشرف عليه دار الأوبر المصرية، ويضم عددًا كبيرًا من المطربين المصريين والعرب، والذى يقام سنويًا بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث تقام حاليا فعاليات دورته الـ31.

طريقة واحدة لحجز تذاكر حفلات مهرجان القلعة

حددت دار الأوبرا المصرية طريقة واحدة لحجز حفلات مهرجان القلعة، وذلك عبر شباك التذاكر مباشرة، إذ تطرح يوميًا تذاكر الحفلات قبل موعد الحفل بنحو 5 ساعات، وذلك من خلال شباك التذكر بقلعة صلاح الدين الأيوبي، فيما يستمر المهرجان حتى 7 سبتمبر المقبل.

أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023

وحددت الأوبرا المصرية، أسعار تذاكر حفلات المهرجان بـ60 جنيهًا لليوم الواحد، إذ أنَّ هناك حفلتين غنائيتين يوميًا، بداية من الساعة 8 مساءً، وحتى الـ 12 صباحًا.

وتشهد الليلة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في تمام الساعة 8 مساء، فقرة غنائية من تقديم المطرب عز الأسطول وفرقته، وفي تمام الساعة 9 فقرة غنائية لمطربة منى بوركهارد مع أوركسترا «لاس انكانتا دوراس»، وأخيرا فقرة غنائية للفنان مصطفى حجاج تبدأ في الساعة الـ10 مساءً.