خطوات تسجيل رغبات الطلاب فى المرحلة الثالثة..إليك التفاصيل

أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، غدا، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحد أدنى 205 درجات.

خطوات تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثالثة

في هذا الإطار، توضح «الوطن»، خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة، كما حددتها وزارة التعليم العالي عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني.

- فتح موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال رغبات الطالب بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

- تحديد قطاعات التخصص المسموح بها للشعبة أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- اختيار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر قائمة الكليات المسموح له.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي تم بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

موعد تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.