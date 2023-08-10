خطوات تعديل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.. اعرفه قبل غلق التسجيل

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، إذ يتوقف موقع التنسيق عن استقبال تسجيل الرغبات أو تعديلها اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء، الأمر الذي يجعل الكثير من الطلاب يبحثون عن خطوات تعديل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

تعديل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

وحددت وزارة التعليم العالي الخطوات التي يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 من خلالها تعديل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير خطوات تعديل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

1- يقوم الراغب في تعديل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري الموجود باستمارة النجاح التي تسلمها الطلاب من المدرسة.

2- وبعد إدخال البيانات المطلوبة، يتم عرض الرغبات التي سبق للطالب وقام بتسجيلها سابقا.

3- وبعد ذلك يقوم الطالب الراغب في تعديل البيانات بالتأكد من البيانات الأساسية الخاصة به، وتتمثل تلك البيانات في «الاسم، المجموع، ومجموعة المواد أو التخصص، والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه».

4- ثم يتم الضغط على إدخال أو تعديل، حتى يتم فتح صفحة قائمة الرغبات، ويتيح الموقع للطالب إضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

5- وبعد الانتهاء من تعديل الرغبات، يتم عرض القائمة النهائية للطالب حتى يقوم بمراجعتها، ثم بعد ذلك يتم الضغط على التسجيل إلكترونيا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات.