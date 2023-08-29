محمد سلماوي: تلقيت خطابات تهديد بسبب عرض مسرحية «الجنزير»

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إن وزير الداخلية الأسبق قال له إنه سيفرض حراسة لحمايته بسبب ردود الفعل التي أحدثها عرض مسرحيته «الجنزير» التي ناقشت الأفكار المتطرفة.

فرض الحراسة

وأضاف سلماوي، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز: «شعرت بأنه لديه معلومات ليست عندي ووافقت على الحراسة، ومع الوقت وصلتني جوابات تأييد، وبعد شهر من فرض الحراسة لحمايتي حاولت التخفف منها وبخاصة أن كل شيء كان يسير على ما يرام».

مخاطبة وزير الداخلية

وتابع: «فكرت في مخاطبة وزير الداخلية حتى أشكره، لكن جاءني خطاب به أسماء أبنائي، وقالوا لي إنهم يعرفون مواعيدهم ومواعيد مدارسهم، عندما شعرت بأن أبنائي يحتاجون إلى الحماية وصلنا إلى فرض حراسة على البيت وليس على شخصي».