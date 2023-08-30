افتتاح معرض «أهلا مدارس» في الغردقة نهاية الأسبوع.. تخفيضات تصل إلى 25%

أعلن المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، الانتهاء من أعمال تجهيز معرض «أهلًا مدارس» بالغردقة بشارع النصر، والذي يضم 20 عارضا لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، ومن المقرر افتتاحه نهاية الأسبوع.

معارض «أهلا رمضان» في البحر الأحمر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر افتتاح معارض مماثلة بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، بأسعار مخفضة تبدأ من 15% وتصل إلى 25%، للتخفيف عن المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ومن جهة أخرى، وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من تجهيزات معارض أهلا رمضان بمدن محافظة البحر الأحمر، وتضم جميع السلع ما بين مكتبات، محلات لبيع الزي المدرسي، وبيع الشنط المدرسية، وبيع الأحذية، وسوبر ماركت، وبيع المنظفات، بيع المجمدات.