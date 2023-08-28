انخفاض أسعار الأسماك في سوق الغردقة.. تضم 40 نوعا

جذب سوق حلقة السمك بالغردقة العديد من الزائرين من المصريين والأجانب، إذ تشهد الأسعار انخفاض بالتزامن مع فتح الصيد منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، ولما يضمه من تنوع من أفضل وأغرب أنواع أسماك البحر الأحمر الشهية، بينها: «أنكل ناجل والسلطان إبراهيم وأم عطية وشريفة هانم، وسانت كاترين وفرس البحر».

أسعار سوق السمك بالغردقة

وكشف سعيد شعوذة بائع سمك بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» أن سوق حلقة أسماك الغردقة تضم أكثر من 40 نوع أسماك نادرة ومتنوعة، أشهرها أنكل ناجل والسلطان ابراهيم وأم عطية وشريفة هانم، لافتا إلى توافد الآلاف إلى سوق السمك يوميًا،مؤكدا إنخفاض وتنوع في أسعار الأسماك وأرخصها السجان والكيلو بـ40 جنيها واغلى الأنواع الناجل والشعور والكيلو يتعدى 200 جنيه، ‪ وكليو المحسن 140 جنيه، أما كيلو العنبر فيصل سعره لـ90 جنيها.

انخفاض أسعار السمك في الغردقة

وأشار باسم حمود نائب رئيس جمعية صيادي البحر الأحمر بأن أسعار الأسماك تشهد انخفاض تزامنا مع فتح الصيد منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، لافتا في تصريحات لـ الوطن أن أسعار السمك مرتبطة دائما بالعرض وأن الخير كتير هذه الأيام.

سوق حلقة السمك بالغردقة

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إلي أن سوق حلقة أسماك الغردقة تشهد توافد كبير من السياح بصفة يومية والذين يحرصوا على زيارة خلال جولة السيتي تورز ضمن برنامج شركات السياحة.

حيث تم وضع سوق حلقة السمك بالغردقة ضمن برنامج رحلات اليوم الواحد عقب تطويرها على مساحة 6370 مترا وتضم 54 باكية ومصنع ثلج وأفران للأسماك وأماكن لتناول الطعام بتكلفة بلغت 30 ميلون جنيه.