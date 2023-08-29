فتح باب الاستفسارات للمواطنين حول اشتراط البناء الجديد في البحيرة

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً بحضور فتح الله فريج مدير وحدة التراخيص ووكيل كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة المعوقات التي تواجه تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وسبل التغلب عليها حفاظاً على الصالح العام.

فحص مراجعة تراخيص البناء في البحيرة

ووجه السكرتير العام المساعد بضرورة الدفع بعملية فحص ومراجعة التراخيص المختلفة ووضع آلية واضحة لسرعة إصدارها تيسيراً على مواطني المحافظة، مضيفا أن الهدف من الاجتماع هو توحيد المفاهيم وإيضاح كل الإجراءات والخطوات لجميع الأطراف المعنية بالمنظومة.

فتح باب الاستفسارات حول تراخيص البناء في البحيرة

ووجه بفتح باب الاستفسارات أمام المواطنين بشكل دقيق وواضح تيسيراً عليهم حول اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدا عرضها أمام مسؤولي الجهات المعنية، لتذليل أي معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين.

أشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة إلى ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، مشددة رفع كفاءة القائمين على العمل داخل المراكز التكنولوجية وأدائهم لعملهم وفقاً للبرامج التدريبية التي جرى التدريب عليها لتطبيق المنظومة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وشرح الفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.