5 مزارات سياحية يستمتع بها الأجانب في مرسى مطروح.. تعرف عليها

تستقبل محافظة مطروح خلال الأيام الحالية، وفود سياحية أجنبية من مختلف مدن ودول أوروبا للاستمتاع بالمزارات السياحية المختلفة في مدينة السحر والجمال مرسى مطروح.

رحلات سياحية أجنبية في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مطروح تشهد انتعاشا في السياحة في ظل موسم متميز سياحي بدأ منذ مايو الماضي ويستمر حتى الآن، تزامنا مع استمرار استقبال مطاري مرسى مطروح الدولي والعلمين، رحلات طيران شارتر قادمة من عدة دول أوروبية مثل إيطاليا وكازاخستان واليونان بواقع 7 رحلات أسبوعيا تستقبلهم المحافظة لزيارة المعالم السياحية التي تتميز بها محافظة مطروح والتي تتمتع بمقومات سياحية فريدة من نوعها تجمع ما بين البحر والصحراء كمقومات طبيعية، بالإضافة إلى المعالم الأثرية والتي تعود لحقب تاريخية متنوعة تجذب إليها الأجانب من مختلف دول العالم.

5 مزارات سياحية تجذب السياح في مطروح

وتتمتع محافظة مطروح بالعديد من المزارات السياحية المتنوعة والتي يزورها السياح الأجانب ويستمتعون بها خلال رحلاتهم حسب أحد مديري شركات السياحة لـ«الوطن» وهي كالتالي:

- حمامات كليوباترا السياحية في شاطئ كليوباترا غرب مدينة مرسى مطروح والتي تتميز بوجود ممشى زجاجي ومكونات صخرية للحمام يطل على البحر مباشرة.

- متحف آثار مطروح الذي يوجد به ما يقرب من 9 آلاف قطعة أثرية تعود لعدة عصور تاريخية «الفرعونية واليونانية والرومانية».

- مقابر الحرب العالمية الثانية في الساحل الشمالي والتي يوجد بها رفات الجنود الذين شاركوا في الحرب بمعركة العلمين من دول المحور ودول الحلفاء.

- هضبة ومزار عجيبة السياحي والذي يعد أحد أهم المزارات السياحية التي تتميز بجمال الطبيعة الصخرية والتي شكلتها أمواج مياه البحر في أبهى صورها.

- شواطئ مرسى مطروح ومياهها الفيروزية كأجمل شواطئ تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث جمال ألوانها ونظافتها والرمال البيضاء الناعمة وأجواءها الرائعة.