وزير الخارجية الأسبق: مصر تشدد على ضرورة خلق حلول للأزمة بالتعاون مع دول الجوار «حوار»

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إنّ الهم الأساسى لمصر هو المواطن السودانى الذى تضرر من الأزمة الراهنة بالتهجير تارة والحرمان من الخدمات الطبية والتعليمية تارة أخرى، وإذا لم يتم تدارك الموقف ووقف الاقتتال الدائر حالياً فإنّ الوضع سيتفاقم ولن يؤثر على السودان فقط بل على دول الجوار أيضاً، وأضاف أن طرح حلول أياً كانت طبيعتها، يجب أن يكون متوافقاً مع رؤية أبناء السودان فبدون إرادتهم يصبح الأمر تدخلاً فى الشئون الداخلية للبلاد، وإلى نص الحوار:

الوضع خطير جداً وإذا لم توجد إرادة حقيقية من أبناء الوطن ستتفاقم الأزمة ما يهدد الأمن العربى والإقليمى

كيف تقيّم الوضع الحالى فى السودان؟

- الوضع فى السودان خطير، وإذا لم يدرك أبناء السودان هذا الوضع والسعى بشكل جاد لحل الأزمة الراهنة، لن نصل إلى أى نتيجة، ولكن يجب أن يكون هناك إدراك من القوى السياسية السودانية لحلحلة الوضع المتفاقم.

كيف ترى دور مصر فى الأزمات الراهنة بالمنطقة وعلى رأسها الأزمة السودانية؟

- فى البداية، مصر تؤكد دائماً فى جميع المحافل الدولية والإقليمية أنها تتبع نهج عدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، لكنها تقدم بعض المساعدات والمساعى التى من شأنها أن تقلل من حدة الأزمة الراهنة فى السودان منذ بدايتها، وأعتقد أن الهم الأساسى لمصر هو المواطن السودانى، وهو الوحيد المتضرر من الصراع الدائر حالياً، فى كل المجالات الحياتية بسبب غياب خدمات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها.

ومنذ بداية الاقتتال فى السودان، كان الدور الدبلوماسى لمصر ظاهراً وبقوة لحل الأزمة، وتضمن اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس جنوب السودان، كما حمل وزير الخارجية سامح شكرى رسائل الرئيس الدبلوماسية إلى رئيس حكومة جنوب السودان ورئيس دولة تشاد، فمنذ البداية كانت مصر تدرك أهمية توحيد آراء دول الجوار للسودان، للعمل معاً من أجل احتواء الموقف، وأيضاً من أجل توفير ملاذ آمن للأشقاء السودانيين الذين نزحوا من قراهم ومدنهم إلى دول مجاورة.

«القاهرة» تحرص على حقن دماء الأشقاء فى السودان

كيف أدارت مصر أزمة العالقين السودانيين؟

- أُثمن التنسيق بين مصر والجهات المعنية فى السودان لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذلك جهود أعضاء السلك الدبلوماسى الموجودين على الأرض، وبقاء البعثة الدبلوماسية للإشراف على أمن وأمان الجالية المصرية، فالسودان له أهمية خاصة لدى الدولة المصرية ليس فقط لكونه بوابة مصر الجنوبية وامتداداً لأمنها القومى، بل أيضاً لاعتبارات تاريخية وجغرافية، إلى جانب علاقات النسب بين شعبى نهر النيل، والدولة المصرية لم تدخر جهداً من أجل دعم وحدة واستقرار السودان وحقن دماء الأشقاء السودانيين.

استضافت مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان فى 13 من يوليو الماضى بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كيف رأيت توقيت المؤتمر؟

- مصر استضافت مؤتمر قمة دول جوار السودان، وكان هو المسار الأقوى لبداية حل الأزمة السودانية، فهذه المرحلة تحتاج إلى التكامل وليس للتنافس، حتى لا يتضرر السودان، ودعوة مصر جاءت فى توقيت مناسب جداً، هذه الدعوة هى تأكيد على دعم مصر للدولة العربية الشقيقة، وخلال المرحلة الحالية أصبح الوضع فى السودان مخيفاً، ومتردياً..

وماذا عن مناقشة المبادرات والتوصيات السابقة بشأن أزمة السودان؟

- المؤتمر يتم بالتنسيق مع المبادرات الإقليمية والدولية، وستكون هناك لقاءات فى عدة دول، ومصر ترى أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين المساعى الدولية وإبداء الحرص الإقليمى والدولى على إنهاء الأزمة فى السودان بشكل سريع، ومن المؤكد أنه عندما تمت مناقشة وطرح حلول دبلوماسية للأزمة الراهنة فى السودان، بالطبع هناك اهتمام بكل ما طرح خلال الفترة الماضية، ونستنتج منه بعض الإيجابيات، لكن مصر لديها اعتقاد راسخ فيما يتعلق بهذا، وهى أن أى حل يتم طرحه يجب الموافقة عليه من الجانب السودانى، وأن يكون نابعاً من إرادة وفكر سودانى وليس فرض آراء.

الفكرة المصرية

الوقت الحالى مناسب لتعظيم الفكرة المصرية بتوحيد وجهات نظر رؤساء دول جوار السودان، وبالتالى هذا سيعود بالفائدة من خلال خلق حل سياسى، فاستمرار القتال قد يكون بمثابة تفجير للوضع الداخلى، وسينعكس هذا على الإقليم بأكمله وليس السودان فقط