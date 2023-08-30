موعد التقديم بالمدن الجامعية في سوهاج.. اعرف الرابط والخطوات

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بسوهاج، فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد بداية من 2 سبتمبر المقبل وحتى 16 من ذات الشهر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية.

رابط التقديم للمدن الجامعية بسوهاج

وحددت جامعة سوهاج رابط التقديم للمدن الجامعية من هنا، إذ يجرى استيفاء طلبات التقديم ومن بينها تحديد محل الإقامة، والكلية المرشح لها الطالب ونتيجة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القومي واستمارة الترشيح للكلية.

ويجب الاحتفاظ بالرقم السري، واسم المستخدم المسجل به التقديم لبيان النتيجة على نفس الرابط وإدخال إيميل مفعل للطالب لحجز الوجبات للمقبولين بنظام الباركود.

خطوات التقديم للمدينة الجامعية بسوهاج

ويتبع الطلاب عدة خطوات لمعرفة نتيجة التقديم، وهي:

- الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدينة الجامعية على نفس رابط التقديم.

- بعد ظهور النتيجة يتم الإعلان عن موعد الكشف الطبي للمقبولين.

- إجراء الكشف الطبي وظهور النتيجة.

- إنهاء إجراءات التسكين وسحب طلب الإقامة الورقي.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بسوهاج كالتالي:

- صورة البطاقة الشخصية

- استمارة الاشتراك بالأنشطة الطلابية وملصق عليها

- طابع المدينة الجامعية بقيمة قدرها 10 جنيهات

- طلب الإقامة بالمدينة