الأوراق المطلوبة لترخيص خطوط السير إلى جامعة سوهاج الجديدة.. اعرفها

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج الإجراءات والأوراق اللازمة للحصول على خطوط سير أخميم - الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل قبل بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، إذ يحظر العمل على خط سير الجامعة دون خط سير مثبت لدى الوحدة.

طلب ترخيص خط سير إضافي

قال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج في بيان للوحدة يحصل السائق على كارتة شهرية بقيمة 90 جنيها نظير عمله على خط سير الجامعة فترة العام الدراسي وأوقات الجامعة بخلاف خط سيره الأصلي.

الأوراق المطلوبة للحصول على خط سير جامعة سوهاج

وأفاد بيان الوحدة المحلية بأن على من يرغب بخط السير الجامعي يتوجه إلى إدارة المواقف بالوحدة المحلية ويقدم طلب مرفق به:

- صورة الرقم القومى سارية حتى 6 أشهر حد أدنى.

- صورة رخصة القيادة سارية.

- صورة رخصة السيارة سارية.

يذكر أن مركز أخميم يبعد عن مدينة سوهاج الجديدة 20 كم تقريبا بينما يجاور مقر جامعة سوهاج القديم بمدينة ناصر ويوجد خطوط سير مباشرة من المركز وحتى مقر الجامعة.