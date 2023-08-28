رئيس جامعة سوهاج: نعمل على إزالة أي معوقات تواجه ذوي الهمم

زار رئيس جامعة سوهاج مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة في الحرم الجامعي الجديد، وذلك تأكيدا لأهمية المشروع ودعم القيادة السياسية له، إذ يقدم المركز خدمات استشارية وتدريبية للمجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي، ويعمل على تأهيل الخريجين ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل.

إزالة الصعوبات أمام الطلاب ذوي الإعاقة

وأكد رئيس جامعة سوهاج أهمية إزالة الصعوبات التي تواجه طلاب ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التفوق والتطور، مضيفا: أن هذا المركز يعد أحد الأعمدة الرئيسية في تطبيق استراتيجية الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين جميع الطلاب.

توفير الدعم اللازم للطلاب

ويضم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة على مجموعة متنوعة من المرافق والمعدات المتطورة، بما في ذلك معمل الحاسب الآلي وغرفة طابعة برايل وغرفة الدعم والاستشارات ومعمل التدريب، بالإضافة إلى غرف الاستقبال وإدارة المركز، ومن خلال توفير هذه المرافق والخدمات المتخصصة، يسعى المركز إلى توفير الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز فرصهم الأكاديمية والمهنية.