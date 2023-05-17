بعد الحكم على المتهم.. تفاصيل مقتل الطفل مالك بطل التايكوندو بشبرا

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس شخص 7 سنوات بتهمة قتل الطفل مالك محمد، بطل التايكوندو على مستوى الجمهورية، بتهمة القتل الخطأ للطفل الذي لقى مصرعه إثر رصاصة أطلقها المتهم خلال الاحتفال بحفل حنة وزفاف في شبرا الخيمة دائرة قسم أول أثناء تواجد المجني عليه في شرفة منزله المقابل للحفل فأصيب بطلقة أدت لخضوعه للعلاج وغيبوبة دامت 70 يوما ليلقى مصرعه بعدها.

عيار ناري بالخطأ أودى بحياة بطل التايكوندو

ترجع أوراق القضية إلي إطلاق المتهم عيار ناري من فرد خرطوش في الهواء أثناء تواجده في حفل حنه وزفاف بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية وحينها كان الطفل مالك محمد 10 سنوات يقف في شرفة منزله ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل مصرع بطل التايكوندو بطلق ناري بشبرا

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة شبرا الخيمة بوصول طفل مصاب بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء وقوفه في بلكونة منزله بمنطقة الروضة وهو ما أسفر عن إصابته ودخوله في غيبوبة لمدة 70 يوما وبعدها توفي متأثرًا بإصابته

جرى ضبط المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق، حيث تبين أن الطفل المجني عليه بطل الجمهورية في التايكوندو وكان يستعد للنزول للتمرين وداخل إلى شرفة منزله خلال إطلاق الرصاص إبتهاجا بعرض إحدى جاراته فأصيب بطلق ناري أودى بحياته خلال تلقيه العلاج وخضوعه للغيبوبة بعد الحادث.