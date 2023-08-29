قناة الحياة تتصدر مواقع التواصل بالتزامن مع النقل الحصري للمهرجان

تصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة محركات البحث على موقع «جوجل»، وكذلك «تريندات» موقع التواصل الاجتماعى إكس (تويتر سابقاً)، وذلك بالتزامن مع النقل الحصرى، الذى تقوم به الشبكة لمهرجان محكى القلعة، فى دورته الـ31.

وتقدم شبكة تليفزيون الحياة إذاعة حصرية لغالبية الفعاليات الفنية فى مصر، ما أدى لخلق ثقة بينها وبين المشاهد دفعته لاعتبارها ناقل الفن المصرى، وفقاً للفنان هانى شاكر، خلال حفلته بمحكى القلعة، الأحد الماضى.

كما أشاد الفنان هانى شاكر بالنقل الحصرى لمهرجان القلعة الدولى للموسيقى على قناة الحياة، قائلاً إن «تغطية القناة للمهرجان يشاهدها ملايين الناس من كل أنحاء العالم، وإن هذا ليس غريباً على قناة الحياة».

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بما تقدمه قناة الحياة، كما تقدمت بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على البروتوكول الذى وقَّعته مع وزارة الثقافة، لنقل كل الفعاليات الثقافية والأحداث الفنية، قائلة: «أصبح بإمكان العالم كله أن يرى ما يحدث فى مصر الآن».

كما أشادت الفنانة نادية مصطفى بالنقل الحصرى لقناة الحياة للفعاليات الفنية مؤخراً، مؤكدة أنها تدعم القوى الناعمة المصرية، وأسهمت فى تعريف المواطنين فى مصر بالفعاليات الثقافية المهمة.