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الفنان عز الأسطول يشيد بمهرجان القلعة ونقله على قناة الحياة

كتب:

مريم جاد
09:12 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
عز الأسطول

عز الأسطول

قال الفنان عز الأسطول، إن مشاركته بمهرجان القلعة 2023 فرصة عظيمة بسبب المكان ذي الهوية المصرية، ووجود مجموعة كبيرة من النجوم الذين يرغب في مشاركتهم.

عز الأسطول: مهرجان القلعة فرصة عظيمة بسبب الهوية المصرية

وأضاف عز الأسطول، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الحياة، على هامش المهرجان: «معظم الأغاني اللي هغنيها في مهرجان القلعة ستكون مصرية مختلفة ومنها أغاني مصرية صعيدي وتراثية وفي أغنية صوفية اسمها مدد».

واستكمل أن التنوع في تقديم الأغاني مهم لإرضاء كل الأذواق، وأكد أن مهرجان القلعة فرصة للفنانين الذين يريدون تقديم فنون مختلفة كي يسمعهم الجمهور على الهواء في الحفلة أو المشاهدة التليفزيونية.

الأسطول مشيدًا بالنقل الحصري لمهرجان القلعة 2023

وأشاد بالنقل الحصري لمهرجان القلعة الدولي على قناة الحياة، قائلا إن تغطية القناة للمهرجان يشاهدها ملايين الناس من كل أنحاء العالم، وهذا ليس غريبا على قناة «الحياة».

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بقلم مريم جاد