خبير اقتصادي: انضمام مصر لبريكس دفعة قوية للدولة 

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، عن الأهمية الاقتصادية والتجارية لانضمام مصر لتجمع «بريكس»: موقع مصر وحجم السكان وقوة وتنوع الاقتصاد والموارد الطبيعية والوصول للأسواق مهم، كما أن الدولة تعتبر بوابة أفريقيا الأساسية.

دفعة قوية لمصر وتحركات الدولة المصرية

أضاف «نافع» خلال لقاءه ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامى رامي رضوان، المذاع على قناة dmc، أن أهم ما رجح كل هذه الدول للانضمام، إنحيازات الدول الكبرى وخاصة الصين، التي أعطت دفعة قوية لمصر، وتحركات الدولة المصرية أيضا في عدد من الدول، كان له دورا كبيرا فى ذلك.

الانضمام رسالة

أوضح مدحت نافع، أن هذا التجمع بمثابة المحامي لدول الجنوب، لافتا إلى أن أول ميزة حققتها مصر من الانضمام، الرسالة والإشارة الإيجابية لها في توسعة «بريكس» بانضمام مصر فى أول مجموعة، وتفضيلها عن دول كثيرة، كما سيحسن من الاقتصاد المصري، ويعزز التجارة بين هذه الدول، مؤكدا أن الـ10 سنوات الماضية في «بريكس» شيء، والمقبلة شيء آخر.