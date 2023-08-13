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النتيجة النهائية للطلاب المقبولين في مدارس المياه للعام الدراسي الجديد

كتب:

سلامة عامر
01:38 م | الأحد 13 أغسطس 2023
مدارس المياه ارشيفية

مدارس المياه ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» النتيجة النهائية للطلاب المقبولين في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023-2024.

النتيجة النهائية للطلاب المقبولين للعام الدراسي 2023-2024

وأشارت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إلى أنّه يمكن الاستعلام عن النتيجة النهائية للطلاب المقبولين في المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق الموقع الإلكتروني لـشركة مياه الشرب في الإسكندرية أو من خلال الرابط المباشر التالى من خلال الموقع من هنا أو عن طريق الاستعلام برقم الطلب وطباعة استمارة رقم 3 والتي ستظهر للطلاب المقبولين والحضور في الموعد المحدد بالمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين

وحددت الشركة المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسي 2023-2024 وهي كالتالي: 

- ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني.

- أصل شهادة الإعدادية + 2 صورتان منها أو بيان نجاح مختوم بشعار الجمهورية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + صورتان منها.

- صورتان من بطاقة ولي الأمر مسجل عليها رقم تليفون ولي الأمر + صورة بطاقة الأم.

- البطاقة الصحية الخاصة بالطالب (الصفراء).

- إيصال إيداع المصروفات الدراسية (التعليم الفني) من البريد + صورتان منها.

- 8 صوره شخصية مقاس 4 * 6 مطبوع عليها اسم الطالب رباعي.

- شهادة ولاية تعليمية باسم ولي الأمر + صورتان منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال + صورتان منها.

- 1500جنيه قيمة المصروفات المدرسية.

- 2000 جنيه قيمة قسط الجهاز اللوحي «تابلت» الخاص بالطالب.

- استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكتروني استمارة رقم 3.

تقديم الملفات عن طريق ولي الأمر شخصيا

وأشارت الشركة عبر المنشور إلى أنّ تقديم الملفات عن طريق ولي الأمر شخصيا أو صاحب الولاية التعليمية، للتوقيع على بعض الإقرارات اعتبارا من الأحد 20 أغسطس وحتى 24 أغسطس، ويُسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ في حالة عدم تقديم ملف الطالب.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.