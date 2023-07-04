بدء تلقي طلبات مدارس المياه والصرف للعام الدراسي الجديد.. اليوم

تبدأ المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الثلاثاء، وحتى 23 يوليو، في تلقي طلبات المتقدمين للعام الدراسي 2023 - 2024 بمحافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط»، عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة وفقًا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، على أن يتم عقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين.

الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية للمياه للعام الدراسي 2023 - 2024

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي كالتالي:

ـ أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية العام الحالي 2022-2023.

ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2023 عن 18 عامًا.

ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة «93% تقريبا» في الإعدادية العامة، والأولوية للأعلى مجموع.

- يقبل بنسبة 5% من إجمالي المتقدمين من طلاب الاعدادية الازهرية لكل مدرسة بمجموع 93% كحد أدنى للقبول وفقًا للمعادلة = مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية.

ـ يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد في المدرسة.

- أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

ـ أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة بحسب التوزيع الجغرافي كالآتي:ـ

التقسيم الجغرافي لكل مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023 - 2024

- مدرسة مسطرد ـ محافظات «القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة».

- مدرسة الجيزة ـ محافظات «الجيزة وضواحيها ـ الفيوم».

- مدرسة بني سويف ـ محافظات «بني سويف وضواحيها ـ المنيا».

- مدرسة أسيوط ـ محافظات «أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان».

- مدرسة البحيرة ـ محافظات «البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط».

- مدرسة المنوفية ـ محافظات «المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية».

- مدرسة الإسكندرية ـ محافظات «الإسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء».

البيانات المطلوبة للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق هي كالتالي:

- اسم الطالب رباعي

- الرقم القومي للطالب

- تاريخ الميلاد: السن في أول أكتوبر لا يزيد على 18 عامًا

- استمارة النجاح

- عنوان الطالب

- رقم تليفون ولي الأمر

- إيصال كهرباء

- صورة بطاقة ولي الأمر، وأن تشمل المرفقات استمارة النجاح – صورة شهادة الميلاد – صورة شخصية.