اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024.. الضوابط والشروط

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة لـ اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024، للطلاب الحالصين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، والراغبين في الالتحاق بهذه المدرسة.

ضوابط اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا أوضحت فيه تفاصيل اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024، وتضمن رابط أرقام الجلوس ومقار اللجان، لعقد اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024، للطلاب المتقدمين بالمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عقد اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024، للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمطروح، والذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات، إذ تجرى الاختبارات بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وعلى الطلاب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة بمقار المراكز لأداء الامتحانات.

شروط التقديم لاختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم لمدرسة الضبعة النووية 2023، والتنسيق العام الدراسي المقبل والتي تتمثل في الآتي:

الحصول على 95% في نتيجة الإعدادية

- ألا تقل درجات الطالب في مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات عن 95%.

- اجتياز الاختبار الإلكتروني، علمًا بأن الاختبار يُعقد مرة واحدة ولا يمكن تعويضه في حالة التخلف عن موعده.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية لأبوين مصريين.

- ألا يتعدى عمر الطالب المتقدم 18 عاما في بداية أكتوبر لعام 2023.

- كما يشترط تقديم كل المستندات المطلوبة للالتحاق بالمدرسة، والتي تشمل: «شهادة الإعدادية 2023 وصور من بينها، شهادة ميلاد الطالب وصورة منها، صور شخصية للطالب، إثبات حسن سلوك وسمعة الطالب، صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر».