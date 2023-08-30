هل نهاية العالم تقترب؟.. الرئيس الروسي السابق يجيب بنصوص من الإنجيل

اعتبر الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف أن موافقة الغرب على مهاجمة كييف لشبه جزيرة القرم بأنه اقتراب لنهاية العالم.

موافقة الغرب على مهاجمة شبه جزيرة القرم يمنح موسكو فرصة العمل ضد الجميع

ونقلت «روسيا اليوم» ما نشره ميدفيديف الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن موافقة الغرب على مهاجمة شبه جزيرة القرم يمنح موسكو فرصة العمل ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة في الناتو.

وأشار إلى أن موافقة الغرب على ضرب كييف لشبه جزيرة القرم يمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وضد كل على حدة في الناتو.

سبب وجيه للحرب في إطار قانون الحق في الحرب ضد الجميع

واعتبر الرئيس الروسي السابق أن ذلك سبب وجيه للحرب في إطار قانون الحق في الحرب ضد الجميع، وضد كل دولة من دول الناتو على حدة من دول الناتو، مشيرًا إلى أنه أمر محزن للأسف.

واعتبر ميدفيديف أن نهاية العالم تقترب، واستشهد ببعض نصوص العهد الجديد ومنها رؤيا يوحنا الإنجيلي، المعروفة أيضا باسم نهاية العالم: والتي جاء فيها «وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت فلا يجدونه، ويشتهون أن يموتوا، فيهرب منهم الموت».