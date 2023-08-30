عاجل.. مفاجأة منافس الأهلي في أفريقيا يخطف نجم الفريق.. وقع عقد موسمين

كشف مصدر مقرب من والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن اللاعب الكونغولي قد وقع على عقود انتقاله لصفوف الوداد المغربي، بعقد يمتد لمدة عامين مقبلين، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

مصدر: والتر بواليا وقع للوداد المغربي بعد تجاوز الفحص الطبيوقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن والتر بواليا وقع على عقود انتقاله للوداد المغربي في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما تجاوز الفحص الطبي الذي خضع له خلال اليومين الماضيين، تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن الإعلان الرسمي عن انتقال والتر بواليا إلى الوداد سيجرى خلال الساعات المقبلة، ليعزز الفريق المغربي صفوفه بحثًا عن استعادة لقب الدوري المحلي، والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

والتر بواليا يفسخ عقده مع الأهلي وكان مصدر داخل النادي الأهلي، قد أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن والتر بواليا قد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء، بعدما اتفقت إدارة النادي معه على منحه 270 ألف دولار على دفعتين، خلال الفترة المقبلة.