عاجل.. ترانسفير ماركت يفجر مفاجأة حول مصير صفقة موليكا مع الأهلي

وجَّه موقع ترانسفير ماركت، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، صدمة لجماهير النادي الأهلي بشأن صفقة الكونغولي جاكسون موليكا والذي يسعى المارد الأحمر لضمه من بشكتاش التركي، حسب الصحافة التركية.

باوك اليوناني يقترب من ضم الكونغولي موليكا بنسبة 48%

وكشف الموقع العالمي أن باوك اليوناني يقترب من ضم الكونغولي موليكا بنسبة 48% ولم يكشف عن نسبة تخص النادي الأهلي في ظل الأنباء القوية عن رغبة القلعة الحمراء في التعاقد مع اللاعب والذي سبق ودخل معه في مفاوضات من قبل وبالتحديد في عام 2019.

ودائما ما يكشف موقع ترانسفير ماركت عن نسبة انتقال اللاعبين للأندية حسب الأنباء المتداولة في المواقع سواء في مصر أو في تركيا إلا أنه لم يكشف عن أي نسبة تخص جاكسون موليكا والنادي الأهلي مما قد يؤكد بأن اللاعب لن يذهب إلى القلعة الحمراء.

الأهلي يبحث عن مهاجم

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن مهاجم من أجل الاستعانة به خلال الموسم المقبل خاصة وأن المارد الأحمر ينافس على بطولات عديدة من يبنها بطولة دوري السوبر الأفريقي المستحدث من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.