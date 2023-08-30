درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. احذروا من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية وذلك خلال ساعات النهار.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

حالة الطقس.. شبورة صباحية

وتتكون الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة: 35 - 38.

- العاصمة الإدارية: 34-37.

- بنها: 35 - 37.

- دمنهور: 34 - 36.

- وادي النطرون: 35 - 37.

- كفر الشيخ 33 - 36

- المنصورة 37 - 38

- الزقازيق 36 - 38

- شبين الكوم 35 - 38

- طنطا 38 - 38

- دمياط 32 - 38

- بورسعيد 32 - 35

- الإسماعيلية 36 - 38

- السويس 35- 38

- العريش 31 - 34

- رفح 31 - 34

- رأس سدر 47- 39

- نخل 36- 38

- كاترين 35 - 37

- الطور 34 - 37

- طابا 36 - 39

- شرم الشيخ 38 - 40

- الإسكندرية 32 - 35

- العلمين الجديدة 32 - 35

- مطروح 32 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 39 - 41

- رأس غارب 37 - 39

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 39 - 42

- مرسى علم 38 - 40

- شلاتين 39 - 42

- حلايب 35 - 38

- أبو رماد 36 - 39

- رأس حدربة 35 - 38

- الفيوم 36 - 38

- بني سويف 36 - 38

- المنيا 37 - 39

- أسيوط 37 - 39

- سوهاج 40 - 42

- قنا 40 - 41

- الأقصر 41 - 42

- أسوان 42 - 43

- الوادي الجديد 41 - 42

- أبوسمبل 41 - 42.