حالة الطقس في الدول العربية.. ارتفاع درجات الحرارة

يشهد الطقس في مختلف الدول العربية ارتفاعا مختلفا، خاصة في دول الخليج العربي في الوقت الذي ترتفع أيضا درجات الحرارة في مصر والسودان ولكنها تتحسن نسبيا في أغلب دول المغرب العربي مع اقتراب نهاية فصل الصيف، وبالنسبة لدرجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء فستكون العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

الطقس في دول الخليج

وبحسب موقع طقس العرب، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية هي 46 الدرجة العظمى، فيما ستكون الصغرى 29، وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فإن الطقس اليوم الأربعاء في أبو ظبي سيكون العظمى فيه 41 درجة بينما ستكون الصغرى 33 درجة، أما الطقس في قطر فستكون الدوحة اليوم مسجلة 39 درجة صباحا وفي المساء ستكون 33 درجة، أما دولة البحرين فستكون درجة الحرارة العظمى 41 درجة وستكون 31 الصغرى، وستكون درجة الحرارة في سلطنة عمان 33 العظمى و 29 الصغرى.

الطقس في دول المغرب العربي والسودان

وبالنسبة لدول المغرب العربي فستكون درجات الحرارة فيها، العظمى 27 والصغرى 19 درجة، أما بالنسبة لدولة الجزائر 28 درجة العظمى والصغرى ستكون 19 درجة مئوية، وبالنسبة لتونس ستكون درجة الحرارة العظمى 32 درجة أما الصغرى فستكون 22 درجة مئوية، وبالنسبة لدولة ليبيا فستكون درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى ستكون 27 درجة، أما السودان ستكون فيها درجة الحرارة العظمى 36 درجة بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 26 درجة.