حالة الطقس غدا الأربعاء.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 36 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غد الأربعاء، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وحار رطب على السواحل الشمالية وذلك خلال ساعات النهار.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

شبورة مائية ورياح غدا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أوضحت أن الشبورة المائية تتكون في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على أنحاء الجمهورية كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.