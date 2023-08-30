محطة مترو القومية العربية.. صممت بمعايير عالمية لخدمة ذوي الهمم

في منطقة ضيقة للغاية، تستقر محطة القومية العربية، ضمن محطات الخط الثالث للمترو، والتي بدأ العمل فيها منذ عام 2020 ولم يكن سهلاً على الاطلاق، نظراً لوجود الكثير من المرافق العامة التي استلزم إنشاء المحطة تعديل وتغيير مسارها بالكامل، الأمر الذي يستغرق مزيداً من الوقت والجهد، حيث سيتم افتتاحها قريبا.

تفاصيل محطة مترو القومية

أجرت «الوطن» جولة في محطة مترو القومية العربية، للتعرف عليها، هي محطة علوية من ضمن محطات الخط الثالث «3B» وإحدى التفريعات بطول 6.6 كم والتي تبدأ من محطة كيت كات وتنتهي بمحطة محور روض الفرج، موقعها في منتصف شارع القومية وتخدم كثافة سكانية كبيرة هي القومية العربية، بحسب المهندس محمد عبدالغني، مدير المحطة.

تتكون محطة القومية من 3 مستويات، مستوى التذاكر ويتكون من صالتين للجمهور كل صالة تحتوي على 4 سلالم كهربائية و2 سلم خرساني، وماكينة «TVM»، وفي المستوى الثاني تتواجد الغرف الفنية، بينما يختص الثالث بالامتداد الكهربائي أسفل الرصيف، فيما يكون المستوى الرابع هو الرصيف المخصص للركاب للصعود للمترو.

لمحطة القومية أهمة قصوى، بحسب المهندس محمد عبدالغني، لأنها ضمن الخط الثالث الأخضر: «عندما نتحدث عن أهمية المحطة فبلا شك نحتاج النظر إلى مشروع الخط الثالث بنظرة عامة فالخط يعتبر أول شريان عرضي يربط شرق وغرب القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن ينقل مليون ونصف راكب يومياً وبالتالي كل المناطق السكنية حول المحطة ستلاحظ سهولة التنقل بين شرق وغرب القاهرة بسهولة».

محطة تبادلية

من خلال محطة القومية يمكن التوجه إلى الخط الأول للمترو من خلال المحطة التبادلية جمال عبدالناصر، وتستقل الخط الثاني من خلال محطاته التبادلية العتبة وجامعة القاهرة ويمكن استقلال القطار الكهربائي الخفيف «LRT» من خلال محطة عدلي منصور ومونوريل شرق النيل بمحطة الاستاد ومونوريل غرب النيل بمحطة وادي النيل، وأخيراً الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري الـ«BRT» من محطة الدائري.

تحقق المحطة السيولة المرورية بالمنطقة، فمن المتوقع بحسب مديرها، أن تجذب عددا كبيرا من المواطنين لسهولة التنقل عبر خطوط المترو التي تتميز بالسرعة والراحة والأمان.

تم إنشاء المحطة وفق معايير عالمية من حيث التشطيبات النهائية والتكييف وأنظمة مكافحة الحريق، حيث استخدمت بلاطات «برايل» وهي بلاطات بارزة على الأرصفة يسترشد بها المكفوفين عن طريق ملامستها بالعصا أو بالأقدام لمعرفة الطريق، وتم اختراعها باليابان وتساهم في دعم حياة المكفوفين وضعاف البصر في مصر، واستخدام ماكينات TVM للحصول على التذاكر، فضلاً عن وضع بوابة تذاكر مخصصة لعربات الأطفال والحالات الخاصة.

يبلغ طول المحطة، وفق المهندس محمد زكي، مدير المحطة، طول 150 مترا، منشأة على 11 عمودا بشارع القومية العربية، وتتوسط المسافة بين الطريق الدائري ومحطة البوهي، فتبعد عن محطة مترو البوهي كيلو ونصف وعن محطة الطريق الدائري حوالي 900 متر.

واجه تنفيذ المحطة صعوبات متعددة منها عملية نقل المرافق العامة من منتصف الشارع إلى جانبيه، لإنشاء 11 قاعدة بـ11 عمودا، حيث تم نقل خط صرف صحي قطره 1500، وتم تحويله بماكينة متخصصة من نصف الشارع إلى أحد جوانبه.

المكونات الداخلية للمحطة

تشتمل المحطة على 3 طوابق و2 سلم أساسي من ناحية محطة مترو البوهي ومحطة مترو الطريق الدائري، و2 رصيف، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 30 مترا، كما تشتمل على 2 سلم أساسي وأسانسير من الشارع إلى منسوب التذاكر و2 أسانسير من منسوب التذاكر إلى منسوب الرصيف.

أيضاً تشتمل المحطة على 4 سلالم كهربائية من الشارع إلى منسوب التذاكر «2 اتجاه محطة الطريق الدائري و2 اتجاه محطة الوهبي»، ومن منسوب التذاكر إلى منسوب الرصيف تشتمل على 8 سلالم كهربائية منهم 4 سلالم صعود و4 سلالم هبوط.