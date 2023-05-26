إيقاف اشتراكات الخط الثالث للمترو لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل

تبدأ غداً السبت الموافق 27 مايو الجاري، شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، المعروف بالخط الأخضر، بإيقاف اشتراكات طلاب التعليم الأساسي المرحلتين «الابتدائية والإعدادية» وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام والفني، وفق ما أعلنت عنه عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو

وأشارت إلى أن أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو لـ16 محطة 7 جنيهات، وهي تذكرة لاستخدام مرة واحدة للجميع صالحة لرحلة واحدة وتباع في كل مكاتب بيع التذاكر وماكينة بيع التذاكر الآلية، و9 محطات بـ5 جنيهات و39 محطة بـ10 جنيهات، و9 محطات لكبار السن 2.5 جنيه مخصصة لكبار السن «أكثر من 60 عاما مع إظهار البطاقة الشخصية».

أما عن سعر تذكرة 16 محطة لكبار السن 3.5 جنيه، و39 محطة 5 جنيهات، والتذاكر المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة 50 قرشا غير محددة بعدد المحطات، وبالنسبة للأطفال تحت سن الـ4 سنوات مجاناً على أن يكونوا بصحبه بالغين ولا يحتاجون لتذكره.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

- يبدأ العمل اليومي للقطارات من الساعة 5:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءاً.

- موعد آخر قطار في الخط الأخضر الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:15 مساءاً، ومن محطة العتبة 11:55 مساءاً، ومدة الرحلة من العتبة إلى عدلي منصور 37 دقيقة والعكس بوقت بين القطارات 6.5 دقيقة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً ، ووقت بين القطارات 11 دقيقة من الساعة التاسعة مساءاً حتى نهاية الخدمة.