فتح باب التقدم لتنسيق الجامعات أمام المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية بعد قليل

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، لفتح باب التسجيل لتنسيق الجامعات 2023، أمام طلاب الثانوية العامة المتخلفين عن التسجيل سابقا، خلال فترة تنسيق المرحلة الأولى والثانية، لتدوين رغباتهم بداية من التاسعة صباح اليوم، وحتى مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يسجل الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، كل حسب مجموع التنسيق الخاص بكل مرحلة، كما سبق وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحدود الدنيا لدرجات تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

وكشفت وزارة التعليم العالي، الحدود الدنيا للطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلة الثانية، من الشعبتن الأدبي والعلمي، كما يلي.

- الحد اﻷدنى للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

- الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

الحدود الدنيا لدرجات تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات

وجاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

رابط التسجيل للمتخلفين من المرحليتن الاولي والثانية

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الطلاب المتخلفين عن التسجيل في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى والثانية، عليهم التسجيل إلكترونيا عبر الرابط الإلكتروني التالي.