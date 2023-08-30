كليات متاحة لطلاب الشعب الثلاث من مجموع 50% قبل ساعات من بدء التنسيق

يبحث العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة في مختلف الشعب عن الكليات التي يمكن من خلالها التقديم بمجموع منخفض، وخاصة طلاب شعبة رياضة، نظرا لأن الكليات المتاحة في هذا التخصص قليلة نسبة إلى الشعب العلمية والأدبية، ولذلك يتساءل العديد من الطلاب والطالبات من الشعب الثلاث عن الكليات التي تقبل من مجموع 50%.

الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة من مجموع 50%

وترصد «الوطن» الكليات المتاحة من مجموع 50% لشعبة علمي رياضة وهي :

ـ كلية تربية رياضية تقبل من مجموع 50% شعبة رياضة.

ـ كلية حقوق انتساب في محافظة أسيوط.

ـ كلية تجارة بمختلف المحافظات.

ـ المعهد الفني العالي للهندسة والتكنولوجية بالإسكندرية.

ـ معهد الحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالإسكندرية.

ـ الأكاديمية الدولية لعلوم الأعلام في الهندسة والرياضة.

ـ الأكاديمية الحديثة والتي توجد في المعادي والتي تكون في تخصص العلوم والحاسب الآلي.

كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023

ـ كلية التربية الرياضية تقبل من مجموع 205 بمختلف المحافظات، بنين وبنات

ـ تربية موسيقية

ـ تربية نوعية شعبة مسرح تربوى

ـ تربية نوعية فنية

ـ تربية نوعية موسيقية

ـ كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ـ كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

كليات تقبل من 50% أدبي 2023

ـ كلية تربية تعليم ابتدائي

ـ كلية تربية طفولة

ـ كلية تربية رياضية

ـ تربية نوعية أسوان

ـ تربية نوعية شعبة مسرح تربوي

ـ تربية نوعية فنية