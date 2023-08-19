«ريماس» بطلة تايكوندو «القومي للموهبة» بكفر الشيخ تتوج ببطولة الجمهورية

توجت ريماس الدسوقي، بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 10 سنوات، والتي أُقيمت على ملاعب جامعة حلوان، بعد أنّ تغلبت على لاعبي أندية «الصيد، ووادي دجلة، والأوليمبي، والمصري، وبورسعيد، وناصر بالفيوم»، بمشاركة أكثر من 240 لاعبا ولاعبة يُمثلون مختلف الأندية الرياضية والهيئات الشبابية من كل محافظات مصر، ومن تنظيم الاتحاد المصري للتايكوندو تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ريماس الدسوقي، بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، مثمنا النتائج المتقدمة التي يُحققها أبناء المشروع القومي للموهبة من أبناء المحافظة في لعبتي التايكوندو والمصارعة على المستوى المحلي والدولي، متمنياً تحقيق مزيد من البطولات في ظل دعم الدولة المصرية لملف الرياضة ورعاية الموهوبين من النشء والشباب.

جهود الجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس

كما قدّم «محروس» التهنئة إلى أسرة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بقيادة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي، مشيداً بجهود الجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بداية من الكابتن محمود الشهاوي، مدرب المشروع، وميمي الأمشيطي، مدرب مساعد، وأنس درويش، إداري الفرقة، والدكتور أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة نادي مطوبس الرياضي، مشيراً إلى حصول لاعبي المشروع القومي من أبناء تايكوندو مطوبس على 14 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية في بطولة الجمهورية للبومزا التي أُقيمت بالصالة المغطاة في استاد طنطا مطلع شهر أغسطس الجاري.