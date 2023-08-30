«الصحة» تكشف خطة تأمين الطلاب من الأمراض المعدية في العام الدراسي الجديد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكّدًا أنَّه لا نية لتغيير الخطة الصحية التي يتمّ وضعها كل عام لضمان عام صحي وآمن للطلاب، مبينًا أنَّه سيتمّ توزيع كتيبات على المدارس تشمل الخطة الصحية رفع التوعية الصحية لدى الطلاب تجاه الأمراض المعدية وغير المعدية.

تكثيف مروري وإشراف من الفريق المركزي على المدارس

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، الخطة تشمل التكثيف المروري والإشراف من الفريق المركزي بالوزارة والتأمين الصحي على المدارس بداية من العام الدراسي الجديد، ومخاطبة مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات والإشراف المستمر على المدارس لفحص الطلاب، لافتًا إلى أنَّ الخطة الموضوعة تستهدف الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمدارس بما يسهم في انتظام العملية التعليمية.

رفع التوعية تجاه الأمراض للطلاب وأولياء الأمور

وأوضح المصدر، أنّه لا يوجد توصيات من منظمة الصحة العالمية بتغيير الإجراءات الاحترازية الخاصة بمتحور كورونا الجديد، مشيرًا إلى أنَّه على الطلاب وأولياء الأمور الالتزام برفع التوعية بشكل عام تجاه الأمراض المعدية والغير معدية بما فيها فيروس كورونا ومتحوّراته المختلفة.

وتابع: «تتضمن الخطة رفع الوعي الصحي داخل المدارس من خلال كل الوسائل المتاحة كالإذاعة المدرسية، واللوحات الإرشادية، والملصقات والدوريات، ومن خلال تكثيف المرور من خلال الزائرة الصحية وفرق التواصل المجتمعي داخل المدارس لتعريف الطلاب والمدرسين بالإجراءات الاحترازية وأهميتها»، مشيرًا إلى أنَّ الخطة تشمل التعامل مع الحالات المصابة بأحد الفيروسات التنفسية في حال إصابة أي من الطلاب والإبلاغ والتعامل معها وفقًا للمنصوص عليه.