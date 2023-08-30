كليات متاحة أمام المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى.. بينها الهندسة

يتطلع طلاب الثانوية العامة الذين تخلفوا عن موعد تنسيق المرحلة الأولى، والراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات، إلى معرفة الكليات المتاحة لهم، وذلك بعد فتح باب التسجيل اليوم للمرة الأخيرة أمامهم ولمدة 72 ساعة فقط، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العالمي.

ووفق «التعليم العالي»، مازلت هناك فرصة أخيرة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل، بدء من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، حيث قررت وزارةالتعليم العالي، فتح باب التسجيل أمام عدد كبير من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإليكتروني من هنــــا.

كليات متاحة أمام المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى

وجاءت الحدود الدنيا للكليات المتاحة أمام المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى بحسب الدرجات، كالتالي:

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

هندسة عين شمس 363.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

هندسة دمياط 361.5

هندسة بورسعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة حلوان بالمطرية 354

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تخطيط عمراني القاهرة 342