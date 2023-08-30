«إرادة جيل»: ارتباط المصريين بالرئيس السيسي كلمة السر في عبور التحديات

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة السر في عبور مصر للتحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، تتمثل في التماسك الشعبي والارتباط بالرئيس، فضلا عن القناعة الشعبية للمصريين بأن يكونوا في التحديات والأزمات يد واحدة.

وأضاف «مطر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ صراحة الرئيس مع الشعب واحدة من كلمات السر في عبور التحديات والأزمات، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي يسعى جاهدا للارتقاء بالمواطن المصري قدر المستطاع، وهو ما يقتنع به الشعب ولذلك يسير خلفه، ويأتي التأييد له في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء خلال السنوات المقبلة.

مطر: مشروعات الدولة في عهد السيسي تلمس المواطن

وأشار رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أنّ المشروعات التي بدأ تنفيذها الرئيس السيسي منذ بداية توليه مهام البلاد، ويستمر بها حتى الآن، تلمس المواطن في المقام الأول.

دعم تحالف الأحزاب المصرية للرئيس السيسي

وكان تحالف الأحزاب المصرية، أعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والبناء، ونظم التحالف مؤتمرا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء الأحزاب المشاركة في التحالف، مع عدد من الشخصيات السياسية والعامة، واستعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية.