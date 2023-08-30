تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي.. 273 كلية ومعهدا شاغرة والتسجيل الآن

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي، أصبح متاحا الآن على الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي بحد أدني 205 درجات، والمتاح للطلاب 273 كلية ومعهدا، ويمكنهم الاختيار فيما بينها بحسب التوزيع الجغرافي والمجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة؛ إذ يمكن من الآن الدخول على الموقع الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري وتسجيل رغباتهم.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يبدأ من اليوم ويستمر حتى 1/9/2023 للطلاب الحاصلين على مجموع درجات 205 في الثانوية العامة لجميع الشعب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي.. الأماكن المتاحة

وأوضحت الوزارة أن الأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي، عددها 273 معهد وكلية وهي كالتالي:

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي).

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإداريةز

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية أسوان

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحة والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 أكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر الجديدة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجارى بأسوان

الفني التجارى بأسيوط

الفني التجارى بالإسكندرية

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجارى بالعريش

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجارى بالمطرية

الفني التجارى بالمنصورة

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بقويسنا

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الإسكندرية

الفني للفنادق المطرية

الفني للفنادق بورسعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولوجى العالي للإعلام بالمنيا

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

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طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

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عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد المنيا العالي للغات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

نظم معلومات إدارية قطامية