إصابة شخص في حادث مروري بالجيزة

اصيب شخص بإصابات خطيرة، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يده أثناء قيادة الدراجة البخارية وانقلابها، ونقل إلى مستشفى أم المصريين في حاله حرجة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى أم المصريين، بوصول شخص، 55 عاما، مصاب بجروح في الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة حرجة ولا يمكن استجوابه.

وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّه أثناء سير المصاب بالدراجة البخارية قيادته في شارع البحر الأعظم، اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب الدراجة وإصابته، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.