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مصرع 3 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:41 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
سيارة إسعاف تنقل مصابين بالمنوفية

سيارة إسعاف تنقل مصابين بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات، في نطاق مركز أشمون، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث التصادم

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بدائرة المركز في المنوفية، تبين وقوع تصادم بين ثلاث سيارات نقل ثقيل، ما تسبب في اشتعال النيران في أحدهم، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات علي الطريق الإقليمي في دائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

على صعيد آخر، شهد مركز تلا بمحافظة المنوفية، أمس، إصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل وعلي الفور تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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بقلم إبراهيم الديهي