سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-8-2023.. استقرار ملحوظ في البنوك

يسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-8-2023 في كافة البنوك المصرية هدوءً ملحوظا منذ بداية الأسبوع الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه اليوم عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-8-2023 وفق المواقع الرسمية للبنوك وهو كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-8-2023 في البنوك 33.33 جنيه للشراء و 33.44 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر شراء اليورو داخل البنك الأهلي المصري 33.39 جنيه أما سعر البيع 33.57 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما يسجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل بنك قناة السويس 33.68 جنيه شراء و 33.49 جنيه بيعا.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر اليورو داخل بنك الاستثمار العربي 33.70 جنيه للبيع والشراء 33.26 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- وعن سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية يبلغ 33.50 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.