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استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب:

مريم حنفي
04:04 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
سعر اليورو في ختام التعاملات

سعر اليورو في ختام التعاملات

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن هدوء سعر اليورو اليوم، في ختام التعاملات داخل البنوك، حيث يبلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.32 جنيه للشراء و33.44 جنيه للبيع. 

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات، كما يلي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.25 جنيه للشراء و33.43 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك مصر 

- يسجل سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 33.43 جنيه بيعا و33.25 جنيه شراءً. 

سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي

- وصل سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي 33.54 جنيه للبيع والشراء 33.36 جنيه. 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 33.54 جنيه بيعا وشراءً 33.36 جنيه. 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم، حيث يسجل 33.41 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.

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بقلم مريم حنفي