انخفاض سعر طن العلف في الأسواق المصرية 500 جنيه

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الفترة الحالية تشهد تراجعات مستمرة فيما يخص كافة أنواع ومستلزمات الأعلاف في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن سعر طن العلف انخفض اليوم بنحو 500 جنيه؛ مما يؤثر إيجابيًا على أسعار الدواجن والبيض التي تشهد انخفاضات عديدة أيضا الفترة الحالية، إذ هبطت أسعار الدواجن أمس الثلاثاء بنحو 2 جنيه.

وأضاف أبوصدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسواق المصرية أصبحت تتمتع الفترة الحالية في كافة أنواع الأعلاف، كما أن هناك توقعات بمزيد من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، التي بالتأكيد تساهم في انخفاض أسعار العلف والدواجن والبيض والكتاكيت أيضا.

أسعار خامات الأعلاف

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يسجل اليوم 12400 جنيه للطن، والذرة الأوكراني 11200 جنيه، فيما يبلغ سعر الكورن فلاك الأرجنتيني 13200 جنيه كما يسجل سعر كسب الصويا 44% المحلي 25500 جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر القمح 11.5% الأوكراني يبلغ 11800 جنيه والروسي 12000 جنيه/ فيما يسجل سعر القمح الأوكراني 12.5% 11950 جنيه والروسي 12100 جنيه وعن سعر الردة المحلي والمستورد تسجل اليوم الأربعاء 7500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وبالنسبة لأسعار الأعلاف اليوم في الأسواق يسجل البادي 23% 21500 جنيه للطن، والنامي 21% يبلغ 21300 جنيه كما يسجل سعر العلف الناهي 19% 21000 جنيه، أما سعر العلف البادي النامي وصل إلى 19500 جنيه.