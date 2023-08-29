أسعار الدواجن اليوم 29-8-2023.. كيلو «الأحمر» بـ62 جنيها

سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023 انخفاضًا في الأسواق والمحال التجارية، إذ تراجعت 1.93 قرش في سعر الكيلو ليستقر عند 64 جنيها للمستهلك مقارنة بالأسعار يوم الاثنين، بحسب البورصة العامة للدواجن وأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض في أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسواق الدواجن في الأسابيع الماضية تراجعًا ملحوظًا في أسعارالدواجن وسجلت اليوم الثلاثاء 29-8-2023 انخفاضًا قارب جنيهان في الكيلو الواحد، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء ما يسهم في ثبات الميزانية لدى سيدة المنزل.

«الوطن» تستعرض أسعار الدواجن البيضاء وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 29-8-2023 ، وجاءت أسعار الدواجن كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 29-8-2023 الجاري 64 جنيها مقارنة بأسعار يوم الاثنين الماضي.

الدجاج الساس: 103 جنيهات

الدجاج البلدي: 117 جنيها

سعر أمهات الدجاج الأبيض: 62 جنيها

سعر الدجاج الأبيض الوسط: 57 جنيها

سعر الدجاج الأحمر: 62 جنيها

أسعار مشتقات الدواجن

- سعر كيلو الدجاج البانيه يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.