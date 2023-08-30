أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الأسواق.. «اعرف الكيلو بكام»

تواصل أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الأسواق، استقرارها الملحوظ وذلك بعد تراجعها أمس الثلاثاء في محلات بيع الطيور الحية بنحو جنيهان نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق وذلك وفقا للبورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الأسواق

وتنشر «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الأسواق، وفق البورصة العامة للدواجن وهي كالتالي:

أوضحت البورصة أن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 54 و55 جنيها داخل المزرعة للفراخ البيضاء، فيما يتراوح سعر التنفيذ الفعلي ما بين 64 و66 جنيها كما يتراوح سعر الدجاج البلدي ما بين 95 و100 جنيه داخل المزرعة وتصل للمستهلك ما بين 115 و120 جنيها.

أسعار الدواجن

وبالنسبة لسعر الدجاج الساسو اليوم الأربعاء أرض مزرعة يسجل 103 جنيهات وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 120 جنيها أما عن سعر الدجاج الأمهات في المزرعة يبلغ 62 جنيها والتنفيذ الفعلي 72 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

بينما سجل سعر البانية والشيش طاووق في الأسواق، استقرارا ملحوظاً منذ فترة طويلة حيث يتراوح سعر كيلو البانية بين 170 و175 جنيهًا أما كيلو الشيش طاووق يتراوح بين 155 و160 جنيهًا.