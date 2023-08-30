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نقابة القراء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قارئ القرآن بالعود

كتب:

إسراء سليمان
01:00 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
الشيخ محمد حشاد نقيب القراء

الشيخ محمد حشاد نقيب القراء

كلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، حاتم مقلد المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد صاحب الواقعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي «ملحن ممسكا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى».

وقال شيخ عموم المقارئ، في بيان، اليوم الأربعاء، إن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، ولأهمية الموضوع فقد شارك في المداخلات التليفزيونية العديد من العلماء ونقيب القراء ونقيب الموسيقيين وغيرهم؛ من أجل الحفاظ على الدستور السماوي (القرآن الكريم)، متابعا: «الذي ينبغي على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبي».

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.