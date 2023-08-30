مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم.. العظمى تصل لـ32 مئوية

رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، سجلت عدد من المدن والمحافظات بالجمهورية أقل درجة حرارة في البلاد اليوم الأربعاء، ووصلت أقل درجة حرارة عظمى بها إلى 32 درجة مئوية، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وسجلت دمياط والعلمين ومطروح والسلوم أقل درجة حرارة عظمى بـ32 درجة مئوية، والإسكندرية وبورسعيد 33 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين 19 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار وحار رطب على السواحل الشمالية اليوم الأربعاء.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.