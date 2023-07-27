دليلك لاختيار تخصصات جديدة.. تفاصيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن التخصصات الحديثة في الجامعات المصرية والتي تفتح لهم مجالات جديدة يتطلبها سوق العمل سواء المحلي أو العالمي ومن بين تلك الكليات التي يمكن الالتحاق بها الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تقع بجامعة بني سويف التكنولوجية التي صدر قرار بإنشائها بتاريخ 3 يونيو 2019.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كل ما هو متعلق بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تقع بجامعة بني سويف التكنولوجية والتي تأتي ضمن التخصصات الجامعية الجديدة، على هذا النحو:

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

يوجد بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة خمسة برامج وهم كالآتي:

1- برنامج الميكاترونكس Mechatronics.

2- برنامج تكنولوجيا المعلومات ICT.

3- برنامج الأوتوترونكس Autotronics.

4- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة Renewable Energy.

5- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية Prosthetics and Orthotics Technology.

وتمنح جامعة بني سويف التكنولوجية بناءً على اعتماد مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية:

- الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص.

- البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.

- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

- الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

شروط قبول الطلاب بالكلية

- تقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وما يعادلها من الشهادات الفنية، وشهادة إتمام الثانوية العامة 2023 وما يعادلها والوافدين، وشهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها، وشهادة الدبلوم المهني، والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

شروط الالتحاق

يجب أن يكون الطالب مستوفيًا لشروط القبول بالكلية وهي:

حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية والتي يحددها مكتب التنسيق أو المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية والتي يحددها مجلس الجامعة وتجرى وفق القواعد المعمول بها، وأن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالكلية، مع اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية.