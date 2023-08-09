كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات 2023

أيام قليلة تفصلنا عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، الأمر الذي جعل الكثير من طلاب اثانوية العامة يبحثون عن مؤشرات التنسيق، كما أنهم يهتمون بمعرفة جميع المعلومات عن الكليات التي تضمن لهم فرص عمل جيدة بعد التخرج، وتعد كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات من أبرز الكليات التي تتيح لهم تلك الفرصة.

وأوضحت كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد عبر الموقع الرسمي الخاص بها، تفاصيل الدراسة بالكلية عام 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وفق الموقع الرسمي للكلية، كالتالي:

نظام الدراسة بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات 2023

تعد كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات من الكليات التي يدرس الطلاب بها لمدة 4 سنوات متواصلة، ويستطيع الطالب بعد التخرج منها العمل في جميع المجالات الخاصة بنظم المعلومات، إذ أنها تفتح لخريجها فرص كبيرة للالتحاق بسوق العمل.

المواد الدراسية الخاصة بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات 2023

تختلف المواد التي يقوم بدراستها الطلاب في كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات عن الكليات الأخرى، إذ تتعلق جميعها بتدريس المواد المستخدمة في مجال نظم المعلومات، وتتمثل في الآتي «رياضيات الحاسب، رياضيات 1، اقتصاد، محاسبة مالية، إدارة الموارد البشرية، مقدمة في البرمجة، تقارير فنية بلغة انجليزية»

أقسام يمكن الالتحاق بها في كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات 2023

وهناك العديد من الإقسام التي يمكن الالتحاق بها بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وتتمثل في الآتي:

1- قسم الرياضة والإحصاء.

2- قسم نظم معلومات الإدارة.

3- قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات.

4- قسم الإحصاء.

مصروفات كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلوماتلم تحدد الكلية في جامعة بورسعيد مصروفات عام 2023، ولكنها كانت العام الماضي ألف جنيها فقط لا غير، ومن المتوقع أن تكون بنفس مصروفات العام الماضي ايضا دون تغيير كبير بها.