خطوات التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.. الحد الأدنى 205 درجات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، بدءا من اليوم الأربعاء 30 أغسطس، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، وللمتخلفين عن تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات مستمر حتى 1 سبتمبر، ويمكن اتباع الخطوات التالية للتقديم:

التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- على الطالب إدخال رغباته بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- على الطالب تحديد قطاعات التخصص المسموح بها للشعبة بالكلية

يذكر أن الحد الأدنى للدرجات في المرحلة الثالثة للتنسيق 205 درجات بنسبة 50% للشعبة العامة والأدبية، ويجرى إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.