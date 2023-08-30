«الداخلية»: ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في مصر القديمة

ألقى رجال الشرطة، القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بمصر القديمة، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التنقيب عن الآثار

وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، عن أنّ بعض الأشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه، وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي في العقار المشار إليه، ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.